На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в море на территории Приморского бульвара города Сумгайыт утонул человек.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что в связи с поступившей информацией к поисковым мероприятиям незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасения на водах МЧС.

В настоящее время поиски ведутся в направлениях, где предположительно утонул гражданин Шахалиев Насреддин Садреддин оглу (2006 года рождения).

Будет предоставлена дополнительная информация.