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«Тепло встречает азербайджанская сторона. Вот это гостеприимство»: Российское издание - об эвакуации россиян из Ирана

First News Media17:05 - Сегодня
«Тепло встречает азербайджанская сторона. Вот это гостеприимство»: Российское издание - об эвакуации россиян из Ирана

Российское издание «Бизнес Online» опубликовало статью об эвакуации россиян из Ирана.

Автор материала, корреспондент издания Роман Колесников рассказал, как он вместе с десятками своих соотечественников пересек ирано-азербайджанскую границу.

Приводим вниманию читателей некоторые выдержки из статьи:

«Выезжая в 6 часов утра 15 июня из Тегерана в Азербайджан, большая группа эвакуируемых россиян еще не знает, что проведет в пути почти сутки и прибудет в Баку в 5 часов утра 16 июня. Состояние под конец такое, будто вас ударили по голове. «Живы? Выходите из автобуса в том режиме, в котором вам удобно», — обращается к нам дипломатический сотрудник РФ в Азербайджане, когда мы наконец прибываем. В ответ — не ответ, а какие-то звуки. Видимо, выглядим не очень, думаю про себя, и убеждаюсь позже в номере.

Автобусы комфортные, и еще раз огромное спасибо российским дипломатическим представительствам в Иране и Азербайджане за организованный выезд россиян. В 6 белых автобусах, приехавших к КПП в Астаре, сборная солянка: помимо нас, часть оркестра им. Чайковского (первая пересекла границу днем ранее), семьи, которые проживали в консульстве, представители сырьевой компании, работающей в Иране, а также участники официального визита в страну.

<…>

Тепло встречает азербайджанская сторона. Русскую речь здесь понимают лучше, обращаются к тебе «брат» и «друг». Формальные процедуры, фото и штамп в паспорте занимают всего 10 минут и заставляют любить пограничников из Азербайджана с первых минут пребывания в стране. На выходе из азербайджанского КПП уже стоят заведенные автобусы для нас.

<…>

От границы в Баку добираемся с мигалками, причем в городе сопровождает уже BMW. Вот это гостеприимство. Выгружаемся, заселяемся, около пяти утра небольшой, но вкусный и долгожданный завтрак. Встречаясь у шведского стола, люди из автобуса поздравляют друг друга. В Азербайджан мы попадаем 15 июня, в День национального спасения азербайджанского народа <…>»

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