В Киеве сообщили о гибели по меньшей мере 14 человек в результате российских ударов

В Киеве в результате российских ударов погибли по меньшей мере 14 человек.

«Предварительно уже 14 погибших в Киеве. Информация будет уточняться», - написал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

«Сегодня Киев пережил ещё одну тяжёлую ночь», - отметил он, подчеркнув, что на местах ударов работают оперативные службы.

Он призвал граждан реагировать на тревогу с учетом возможности новых ударов.