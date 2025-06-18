Председатель Ассамблеи Республики Северная Македония посетил Парк Победы - ФОТО

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане председатель Ассамблеи Республики Северная Македония Африм Гаши 18 июня посетил Парк Победы в Баку.

В честь гостя здесь был выстроен почетный караул.

Председатель Ассамблеи Республики Северная Македония возложил венок к монументу Победы.

Затем гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном в ознаменование беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и одержанной им грандиозной исторической Победы, а также для увековечения светлой памяти наших шехидов.

Было отмечено, что в Парке Победы, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.

Открытие парка состоялось 8 ноября 2024 года с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Источник: АЗЕРТАДЖ