Подписан Меморандум о взаимопонимании между омбудсменами Азербайджана и Сербии - ФОТО

Меморандум о взаимопонимании подписан между уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой и защитником граждан Республики Сербии Зораном Пашаличем в рамках Международного симпозиума омбудсменов в Баку.

Основной целью меморандума является обмен опытом и информацией в области защиты прав и свобод человека между институтами, укрепление институционального сотрудничества и проведение просветительских мероприятий в областях, представляющих взаимный интерес.

Омбудсмен Сабина Алиева отметила, что подписанный меморандум еще больше укрепит сотрудничество между институтами омбудсменов обеих стран и создаст условия для более эффективной защиты прав и свобод человека.

Источник: АЗЕРТАДЖ