Эрдоган: Анкара готовится к возможным негативным сценариям в связи с ирано-израильским конфликтом

Анкара проделала подготовку и продолжает готовиться к любому развитию событий и возможным негативным сценариям в связи с ирано-израильским конфликтом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Все страны нашего региона, включая соседний Иран, должны извлечь необходимые уроки из происходящих событий», - сказал он, выступая на заседании фракции Партии справедливости и развития в парламенте.

Говоря о конфликте, турецкий лидер сказал, что право Ирана на защиту «является естественным, законным и юридически обоснованным»

Источник: Anadolu