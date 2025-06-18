Эрдоган: Анкара готовится к возможным негативным сценариям в связи с ирано-израильским конфликтом
Анкара проделала подготовку и продолжает готовиться к любому развитию событий и возможным негативным сценариям в связи с ирано-израильским конфликтом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Все страны нашего региона, включая соседний Иран, должны извлечь необходимые уроки из происходящих событий», - сказал он, выступая на заседании фракции Партии справедливости и развития в парламенте.
Говоря о конфликте, турецкий лидер сказал, что право Ирана на защиту «является естественным, законным и юридически обоснованным»
Источник: Anadolu
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