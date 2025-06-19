Президент: Азербайджан всегда находился рядом с Турцией, а Турция всегда была рядом с Азербайджаном
Азербайджан всегда находился рядом с Турцией, а Турция всегда была рядом с Азербайджаном.
Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия «Азербайджанского квартала» в турецком городе Кахраманмараш.
«Мое участие сегодня с моим дорогим братом в открытии «Азербайджанского квартала» еще раз свидетельствует о нашем единстве и дружбе», - отметил глава государства.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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