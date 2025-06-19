Президент: Азербайджан всегда находился рядом с Турцией, а Турция всегда была рядом с Азербайджаном

Азербайджан всегда находился рядом с Турцией, а Турция всегда была рядом с Азербайджаном.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия «Азербайджанского квартала» в турецком городе Кахраманмараш.

«Мое участие сегодня с моим дорогим братом в открытии «Азербайджанского квартала» еще раз свидетельствует о нашем единстве и дружбе», - отметил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ