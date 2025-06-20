Посол России в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабах

Темпы восстановления Азербайджаном Карабаха и других освобожденных территорий впечатляют.

Об этом корреспонденту Report в Лачыне заявил посол России Азербайджане Михаил Евдокимов.

«Это моя вторая поездка в Лачын. Я был здесь в прошлом году и это была прекрасная поездка. Темпы, с которой Азербайджан восстанавливает Карабах, Лачын и другие города, впечатляет. И, конечно, здесь создаются для азербайджанцев все условия для того, чтобы жить, отдыхать и работать», - сказал посол.

По его словам, он с удовольствием посещает Карабах: «Я был в Физули, Шуше. Естественно, я буду с удовольствием посещать Карабах и другие регионы Азербайджана».