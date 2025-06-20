Баку ждет полного восстановления водоснабжения: подробности и сроки возвращения воды
В период проведения ремонтных работ на водопроводе Огуз-Габала-Баку было зафиксировано значительное снижение уровня воды в действующих, а также резервных водохранилищах.
Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.
Было отмечено, что в настоящее время вода, подаваемая по водопроводу Огуз-Габала-Баку, заполняет центральные водохранилища города Баку и Абшеронского полуострова:
«Поскольку в период проведения ремонтных работ на линии наблюдалось серьезное снижение уровня воды в действующих, а также резервных водохранилищах, в настоящее время осуществляется процесс их заполнения. После обеспечения водохранилищ необходимым объемом воды подача воды абонентам будет восстановлена поэтапно».
Напомним, что из-за аварии, произошедшей на 228-м километре водопровода Огуз-Габала-Баку, в некоторых районах города Баку и Абшеронского полуострова возникли временные перебои с водоснабжением. Эти работы завершились 18 июня, и было заявлено, что подача воды населению будет восстановлена вечером 20 июня.
Фаига Мамедова
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