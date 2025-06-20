Грабитель в медицинской маске задержан в Баку - ВИДЕО

В Баку сотрудниками полиции задержан подозреваемый в ограблении, совершённом с использованием маскировки.

Как сообщили в Главном управлении полиции, в Низаминском районе столицы был задержан 28-летний Рамин Тагиев, подозреваемый в нападении на гражданина у банкомата.

По данным следствия, Тагиев, прикрывая лицо медицинской маской, проследил за мужчиной, снимавшим деньги, и совершил нападение. Он похитил у жертвы мобильный телефон, 745 манатов, банковскую карту и документы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Джамиля Суджадинова