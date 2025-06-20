Эрдоган и Пашинян обсудили процесс нормализации отношений - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле процесс нормализации двусторонних отношений.

Об этом Пашинян написал на своей странице в социальной сети X.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам регионального развития и подчеркнули важность устойчивого диалога.

Отметим, что встреча между сторонами завершилась.

20:25

В Стамбуле стартовала встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает TRT, встреча двух лидеров в узком формате проходит во дворце Долмабахче.

Во встрече принимают участие также главы МИД двух стран - Хакан Фидан и Арарат Мирзоян.

Премьер Армении в пятницу прибыл в Турцию по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана, это первый его рабочий визит главы республики в эту страну.

Ранее он посещал Турцию в июне 2023 года для участия в церемонии инаугурации Эрдогана.

Пашиняна в поездке сопровождают глава МИД Арарат Мирзоян, заместитель главы МИД Ваан Костанян, вице-спикер парламента, специальный представитель Армении в процессе нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.