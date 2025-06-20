Эрдоган и Пашинян обсудили процесс нормализации отношений - ОБНОВЛЕНО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле процесс нормализации двусторонних отношений.
Об этом Пашинян написал на своей странице в социальной сети X.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам регионального развития и подчеркнули важность устойчивого диалога.
Отметим, что встреча между сторонами завершилась.
20:25
В Стамбуле стартовала встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Армении Николом Пашиняном.
Как сообщает TRT, встреча двух лидеров в узком формате проходит во дворце Долмабахче.
Во встрече принимают участие также главы МИД двух стран - Хакан Фидан и Арарат Мирзоян.
Премьер Армении в пятницу прибыл в Турцию по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана, это первый его рабочий визит главы республики в эту страну.
Ранее он посещал Турцию в июне 2023 года для участия в церемонии инаугурации Эрдогана.
Пашиняна в поездке сопровождают глава МИД Арарат Мирзоян, заместитель главы МИД Ваан Костанян, вице-спикер парламента, специальный представитель Армении в процессе нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.