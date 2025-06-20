Конституционный закон изменит порядок выборов в Верховный Меджлис Нахчывана

Выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики будет назначать Президент Азербайджанской Республики на основании предложений председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в проекте Конституционного Закона Азербайджанской Республики «Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики», который будет вынесен на обсуждение на завтрашнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему закону, выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики назначает председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Также определяется порядок роспуска Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.