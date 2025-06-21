Мирзоян и Каллас обсудили нормализацию между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с вице-президентом Европейской комиссии, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

Об этом Новости Армении – NEWS.amсообщили в пресс-службе МИД Армении.

Собеседники обсудили ситуацию в регионе, включая Иран.

Они обменялись мнениями об усилиях, направленных на обеспечение региональной стабильности.

В контексте гуманитарных вопросов они коснулись возможности эвакуации граждан третьих стран из Ирана через территорию Республики Армения и зафиксированных показателей.

Они также обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Коснувшись сотрудничества РА-ЕС, Мирзоян и Каллас обменялись мнениями о повестке дня предстоящих контактов.