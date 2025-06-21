Экс-глава Пентагона: удар по Ирану неизбежно втянет США в региональную войну

США неизбежно окажутся втянутыми в войну на Ближнем Востоке, если американский лидер Дональд Трамп решит нанести удар по Ирану.

Такое мнение выразил бывший шеф Пентагона и экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Леон Панетта.

"Если он атакует Иран, нет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты окажутся [втянутыми] в региональную войну", - сказал Панетта телекомпании CNN. Он убежден, что США совершили "ужасную ошибку", когда вторглись в Ирак в 2003 году. Панетта считает, что это вторжение должно послужить Трампу уроком.

Источник: ТАСС