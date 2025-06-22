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Резкое изменение ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке вызывает беспокойство - Джейхун Байрамов

First News Media00:05 - Сегодня
Резкое изменение ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке вызывает беспокойство - Джейхун Байрамов

21 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие и выступил на внеочередном заседании, организованном в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе выступления была подчеркнута обеспокоенность резким изменением ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке в результате израильско-иранского конфликта, который угрожает жизни мирных жителей, а также региональной и международной стабильности. Подчёркнуто, что такая ситуация является неприемлемой.

Отмечено, что ущерб, нанесённый гражданской и ядерной инфраструктуре на территории Ирана — страны, с которой Азербайджан связывают тесные этнические и культурные связи, а также добрососедские отношения, основанные на нормах международного права, в частности принципах суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, — вызывает особую обеспокоенность с точки зрения серьёзной угрозы гражданскому населению и окружающей среде в региональном масштабе.

Была подчёркнута важность недопущения шагов, которые могут ещё больше усугубить текущую ситуацию.

В выступлении прозвучал призыв к предотвращению очередного затяжного вооружённого конфликта в регионе, охваченном кризисами и противостояниями, к немедленному прекращению всех военных операций и к возобновлению дипломатического процесса, основанного на нормах и принципах международного права.

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