Аракчи заявил в Москве о необходимости «более серьезных консультаций» с Россией

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, находящийся с визитом в Москве, заявил, что на встрече с президентом России будут обсуждаться совместные действия по противодействию общим вызовам и угрозам, особенно после последних событий.

Аракчи подчеркнул, что в условиях особой ситуации, сложившейся в регионе, консультации между Ираном и Россией «должны быть более точными, серьёзными и тесными».

Он добавил, что этот «визит осуществляется после нападения США на Иран и нового акта агрессии со стороны этой страны». По его словам, «очевидно, что нынешние обсуждения будут более серьёзными и охватят более широкий круг вопросов».

«В любом случае, нас ждут серьёзные и важные переговоры с президентом Путиным, и я уверен, что они будут в интересах обеих стран», - сказал Аракчи.

Источник: Tasnim