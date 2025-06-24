Азербайджан избран председателем Бюро CPR при ООН

Азербайджан впервые избран председателем Бюро комитета постоянных представителей Программы ООН по окружающей среде (Committee of the Permanent Representatives - UNEP CPR).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Председательство Азербайджана в Бюро CPR будет охватывать 2025-2027 годы.

UNEP CPR является основным постоянно действующим органом Ассамблеи ООН по окружающей среде, в которую входят 193 государства и определяет приоритеты на международной арене по вопросам окружающей среды. Бюро CPR выполняет ряд важных функций в подготовке решений Ассамблеи по глобальной экологической политике и нормам.

В Бюро председательство Азербайджана будет представлять посол страны в Кении и постоянный представитель при UNEP Султан Гаджиев.