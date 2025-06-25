Член муниципального совета с острова Гваделупа: Нам нужно отдалиться от Франции и перестроить все наши сферы

Политический суверенитет народа Гваделупы никогда не был обеспечен. Наше сельское хозяйство, торговые связи и экономика в целом ослаблены. В результате наша экономика становится все более зависимой от импорта.

Об этом заявил член правления Коммунистической партии Гваделупы и муниципального совета Пор-Луи Виктор Артен на проходящей в Баку конференции, посвященной острову Гваделупа.

«Мы должны отдалиться от Франции с точки зрения юридического бюджета и перестроить все наши сферы. Мы должны серьезно пересмотреть соглашения. Нам нужно перейти к действиям на глобальной арене, стремясь сделать все наши области независимыми. Если мы хотим избавиться от зависимости и нищеты, то должны работать над своими фундаментальным правом – правом на самоопределение», - сказал он.

Источник: АЗЕРТАДЖ