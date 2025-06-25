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Директор GOC ответил на обвинения Вафы Мамедовой в организации «фейковой олимпиады»: Будет подан судебный иск

First News Media14:35 - Сегодня
Директор GOC ответил на обвинения Вафы Мамедовой в организации «фейковой олимпиады»: Будет подан судебный иск

Директор Global Olympiad Center (GOC) Хаял Ибрагимзаде провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на обвинения в преднамеренном обмане, выдвинутые родителями школьников, которые заплатили по 5000 манатов за участие своих детей в международном конкурсе FISO в Дубае.

Х.Ибрагимзаде заявил, что в последние дни в социальных сетях и некоторых закрытых платформах распространяется недостоверная, предвзятая информация, направленная на дезинформацию общественности в связи с международными олимпиадами и конкурсами, организованными GOC, что, по его словам, вызывает сожаление.

Он отметил, что обвинения, распространяемые Вафой Мамедовой, неприемлемы не только с юридической, но и с этической и профессиональной точек зрения.

«Она что, заплатила 5000 манатов за участие своего ребёнка в мероприятии, не имеющем международного статуса. Прежде всего следует отметить, что Вафа Мамедова 13 мая 2025 года подписала официальный договор с GOC. В этом договоре чётко указаны все условия участия, предоставляемые услуги и детали оплаты. Родитель согласилась с условиями и присоединилась к поездке в качестве опекуна, подтвердив своё согласие подписью», - рассказал Х.Ибрагимзаде.

По словам директора GOC, согласно договору, в пакет услуг для родителя входили авиабилет, проживание в отеле, питание, городские экскурсии и право участия в международном мероприятии: «Стоимость пакета для родителей составляла 1600 долларов (2720 манатов), а для учащихся - от 1650 до 1700 долларов (от 2805 до 2890 манатов) в зависимости от результатов (медали). Эта информация неоднократно разъяснялась родителям как письменно, так и на личных встречах. На информационных встречах с родителями учащихся, завоевавших золотые, серебряные и бронзовые медали на национальном этапе, были подробно разъяснены условия участия в финальном этапе олимпиады. Кроме того, 3 июня состоялась встреча в формате открытого фуршета, на которой участникам были представлены все организационные детали поездки и мероприятия - как в устной, так и в письменной форме. На все интересующие стороны вопросы ответили специалисты компании».

Х.Ибрагимзаде отметил на пресс-конференции, что финальный этап олимпиады должен был стартовать 13 июня в городе Дубай, но из-за обострения региональной напряжённости между Ираном и Израилем участие азербайджанской команды оказалось под угрозой: «Рейсы Баку-Дубай и Баку-Абу-Даби были отложены на неопределённый срок, что поставило под сомнение возможность участия азербайджанских школьников в международном этапе конкурса. Учитывая форс-мажорные обстоятельства, а также стремление школьников продемонстрировать свои знания и сохранить мотивацию, GOC провёл переговоры с организаторами. В результате, благодаря прилагаемым усилиям, было достигнуто соглашение о проведении экзамена для команды из Азербайджана 15 июня. Однако из-за дальнейших задержек, вызванных продолжающимся напряжением между Израилем и Ираном, удалось договориться о проведении экзамена 16 июня в независимом формате в кампусе престижного британского университета Heriot-Watt в Дубае - несмотря на возражения стран, сдававших экзамен 15 июня».

Директор GOC подчеркнул, что экзамен состоялся 16 июня в 12:00, а уже в 18:00 того же дня была проведена церемония награждения: «Участникам вручили медали, сертификаты и результаты. Также был организован апелляционный процесс, а для учащихся, набравших максимальные баллы, проведён дополнительный письменный этап. Таким образом, соревнование было проведено в полном соответствии с международными академическими и организационными стандартами».

По словам Х.Ибрагимзаде, после экзамена, как и было обещано заранее, для школьников были организованы различные культурные туры и экскурсии: «17 июня, в связи с изменением рейса авиакомпанией WizzAir, GOC взял на себя ответственность и за свой счёт приобрёл новые авиабилеты для учащихся другими авиалиниями, обеспечив их безопасное возвращение на родину. Родителям за это не пришлось платить дополнительно - все расходы были полностью покрыты организацией. Приведённые выше факты свидетельствуют о том, что мероприятие было проведено полностью законно с юридической, организационной и международной точек зрения, без каких-либо нарушений или безответственного отношения к участникам и их родителям».

Хаял Ибрагимзаде заявил, что обвинения Вафы Мамедовой в адрес центра - такие как «фейковая, поддельная олимпиада», «непрозрачные платежи» и «обман» - абсолютно не обоснованы и носят характер целенаправленной клеветы, направленной против репутации GOC и его международных партнёров.

«Хотим отметить, что для признания мероприятия международным необходимым условием является участие минимум двух стран. В конкурсе FISO 2025 приняли участие представители 16 стран, и это мероприятие проводится и признаётся примерно в 40 странах мира. Как GOC, мы всегда действовали прозрачно, ответственно и в соответствии с законом. Однако этот случай ясно показывает, что против организации ведётся целенаправленная деятельность по подрыву доверия и репутации. В связи с этим, для защиты своих юридических интересов и объективного расследования предвзятых и клеветнических сообщений против Вефы Мамедовой будет подан судебный иск. Распространение ложной информации, клеветнических обвинений и действий, направленных на дезориентацию общественности, будет рассмотрено в правовом поле, и виновные понесут ответственность перед законом», - отметил Х.Ибрагимзаде.

«Как GOC, мы всегда стремимся служить интересам нашего государства и народа, нашим детям и будущему. Опираясь на любовь и доверие нашего государства и народа, мы заявляем, что наш юридический и общественный ответ на несправедливые нападки будет решительным», - подытожил директор GOC.

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Комментарий директора Global Olympiad Center на обвинения в организации «фейковой школьной олимпиады» в Дубае

Гафар Агаев

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