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Журналист ZCL News: Народ Гваделупы и сегодня страдает от колониального господства

First News Media12:10 - Сегодня
Журналист ZCL News: Народ Гваделупы и сегодня страдает от колониального господства

Хотя в 1960-х годах на Гваделупе и появились так называемые газеты, в них не говорилось о колонизации. До 1990 года журналисты работали на французский колониализм и государство.

Об этом сказал журналист и продюсер ZCL News Даник Зандронис на проходящей в Баку конференции, посвященной острову Гваделупа.

Журналист отметил, что журналы в его стране развивались по тому же принципу, что и во Франции. Принципом их работы было продвижение французской политики.

По словам Даника Зандрониса, народ Гваделупы и сегодня страдает от колониального господства.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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