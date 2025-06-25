Журналист ZCL News: Народ Гваделупы и сегодня страдает от колониального господства

Хотя в 1960-х годах на Гваделупе и появились так называемые газеты, в них не говорилось о колонизации. До 1990 года журналисты работали на французский колониализм и государство.

Об этом сказал журналист и продюсер ZCL News Даник Зандронис на проходящей в Баку конференции, посвященной острову Гваделупа.

Журналист отметил, что журналы в его стране развивались по тому же принципу, что и во Франции. Принципом их работы было продвижение французской политики.

По словам Даника Зандрониса, народ Гваделупы и сегодня страдает от колониального господства.

Источник: АЗЕРТАДЖ