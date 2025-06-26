Трамп призвал уволить всех журналистов, участвующих в «охоте на ведьм»

Президент США Дональд Трамп призвал уволить всех журналистов новостных изданий, которые участвуют в «охоте на ведьм» против американских военных после атаки на Иран.

«Фейковые новости должны уволить всех, кто участвует в этой охоте на ведьм, и извиниться перед нашими великими воинами и всеми остальными», - написал Трамп в социальной сети Truth Social, комментируя публикации в американской прессе, которые ставят под сомнение результативность атак США на Иран.

Трамп также похвалил шефа Пентагона Пита Хегсета и председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны Дэн Кейна по итогам пресс-конференции, заявив, что считает прошедшее мероприятие одним из самых профессиональных.

Источник: РИА Новости