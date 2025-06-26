Роналду остался в «Аль-Насре»

Нападающий Криштиану Роналду подписал новое соглашение с «Аль-Насром», сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Новый контракт с 40-летним португальцем будет действовать до 2027 года.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в 2023 году, в том же году стал победителем Арабской лиги чемпионов.

До этого он выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал», итальянский «Ювентус», став многократным победителем национальных и международных клубных турниров.

В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы и дважды — Лигу наций УЕФА. Португалец — пятикратный обладатель «Золотого мяча».