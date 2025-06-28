Анчелотти поделился планами относительно Неймара на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что планирует сделать Неймара центральной фигурой команды на чемпионате мира 2026 года.

«Да, я говорил с ним. Это очень важный игрок для нашей сборной и Кубка мира. Он должен подготовиться, и у него есть время сделать это. У нас есть чёткое видение, как сделать его ключевым игроком Бразилии.

10-й номер Винисиуса? Этот номер много значит для Бразилии. Он может перейти к другому, ведь в нашей команде много игроков, заслуживающих его носить», – приводит слова Анчелотти Ge globo.

Напомним, в последнее время Неймар не может стабилизировать свои выступления из-за частых травм.