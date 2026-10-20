Вечер Лиги чемпионов в Баку: «Сабах» против дортмундской «Боруссии»
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Сегодня, 20 октября, азербайджанский «Сабах» проведет очередной матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает 1news.az, в рамках III тура масазырский клуб сыграет с немецкой «Боруссией» (Дортмунд).
Встреча пройдет на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:45.
Напомним, что после двух туров «Сабах» с тремя очками в активе занимает 22-е место в турнирной таблице.
Лига чемпионов УЕФА
Общий этап, III тур
20 октября
20:45. «Сабах» (Азербайджан) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
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