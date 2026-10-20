14 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в Колумбии
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На юго-западе Колумбии в результате обрушения грунта на нелегальном золотодобывающем руднике погибли по меньшей мере 14 человек, еще семеро пострадали.
Как передает телеканал Caracol, об этом сообщил секретарь по вопросам мира и прав человека департамента Нариньо Алекс Гонсалес.
«На данный момент известно о 14 погибших. Также есть семеро раненых. К настоящему времени поисковые работы уже завершены», — заявил он.
Ранее сообщалось о девяти погибших.
По словам Гонсалеса, трагедия произошла на нелегальном руднике открытого типа в муниципалитете Санта-Барбара. В результате обрушения грунта под завалами оказались горняки, занимавшиеся добычей золота.
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