14 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в Колумбии

На юго-западе Колумбии в результате обрушения грунта на нелегальном золотодобывающем руднике погибли по меньшей мере 14 человек, еще семеро пострадали.

Как передает телеканал Caracol, об этом сообщил секретарь по вопросам мира и прав человека департамента Нариньо Алекс Гонсалес.

«На данный момент известно о 14 погибших. Также есть семеро раненых. К настоящему времени поисковые работы уже завершены», — заявил он.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

По словам Гонсалеса, трагедия произошла на нелегальном руднике открытого типа в муниципалитете Санта-Барбара. В результате обрушения грунта под завалами оказались горняки, занимавшиеся добычей золота.