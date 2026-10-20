Бесплатный транспорт на матч «Сабах» - «Боруссия»: маршруты и расписание

Для удобства болельщиков, направляющихся 20 октября на Бакинский олимпийский стадион, по инициативе футбольного клуба «Сабах» и при поддержке Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) будут организованы бесплатные автобусы.

Как сообщили в AYNA при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, автобусы начнут курсировать с 17:00 по следующим маршрутам:

Транспортно-пересадочный узел «Гянджлик» – Бакинский олимпийский стадион;

Станция метро «Гара Гараев» – Бакинский олимпийский стадион.

Отмечается, что после завершения матча автобусы также будут курсировать в направлении Академии авиации.

Напомним, что матч «Сабах» – «Боруссия» состоится 20 октября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало встречи - в 20:45.