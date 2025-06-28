Президент Польши Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в столицу Украины, где пройдет его встреча с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила канцелярия польского лидера.

"Президент Анджей Дуда прибыл в Киев. В расписании [визита] - встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в X. Под публикацией размещена видеозапись встречи польского лидера на вокзале Киева главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Как отмечает телеканал TVP Info, этот визит имеет характер прощального, поскольку Дуда покидает пост президента 6 августа.

Источник: ТАСС