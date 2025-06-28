Региональный СК и МВД России распространили совместную информацию об операции против азербайджанцев в Екатеринбурге

Региональный Следственный комитет РФ и Главное управление МВД России по Свердловской области распространили совместную информацию об операции против азербайджанцев, проведенной в Екатеринбурге.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, 27 июля региональное управление Следственного комитета России по Свердловской области совместно с сотрудниками регионального Главного управления МВД России при поддержке бойцов специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии провело ряд мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в прошлые годы.

Сообщается, что были задержаны лица, подозреваемые в ряде преступлений, совершенных за прошедшие годы в Екатеринбурге, а также проведены обыски по месту жительства этих лиц, проверяется их участие в расследуемых и других преступлениях.

В интересах следствия на нынешнем этапе подробности не разглашаются.

Отметим, что утром 27 июня в Екатеринбурге была проведена операция в более чем 10 квартирах, где проживают азербайджанцы. Большинство членов семьи Сафаровых, являющихся уроженцами Агдама, задержаны.

В ходе операции были убиты два брата, Зияддин и Гусейн Сафаровы. Еще 9 человек задержаны.

Сообщается, что 3 человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по этому поводу.