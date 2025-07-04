Завершился визит Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан
4 июля завершился визит Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа провожали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.
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