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Завершился визит Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан

First News Media21:20 - Сегодня
Завершился визит Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан

4 июля завершился визит Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа провожали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

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