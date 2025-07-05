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В Британии заявили о давлении Макрона на Стармера из-за Палестины

First News Media14:15 - Сегодня
В Британии заявили о давлении Макрона на Стармера из-за Палестины

Президент Франции Эммануэль Макрон оказывает давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера в вопросе признания Палестины.

Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

«Даунинг-стрит и Елисейский дворец расходятся во мнениях относительно скорости и подхода к официальному признанию палестинского государства. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе частных переговоров», — говорится в материале.

По данным издания, Франция считает, что признание Палестины может поспособствовать созданию двух государств. Великобритания при этом, как отметили журналисты, опасается, что подобное решение можно стать «просто символическим», если палестинскому движению ХАМАС не поставят жесткие условия.

Источник: Gazeta.ru

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