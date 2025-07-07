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Армянского депутата обвинили в содействии заговору против властей

First News Media16:10 - Сегодня
Армянского депутата обвинили в содействии заговору против властей

Генеральная прокуратура Армении призывает парламент лишить неприкосновенности депутата парламента Артура Саркисяна за содействие движению «Священная борьба».

Как заявила генпрокурор Анна Вардапетян, представляя ходатайство, Саркисян, вместе с Вазгеном (Багратом) Галстаняном и группой других лиц, с июля 2024 по март 2025 года готовил захват власти в стране, в том числе помогал вербовать группы для штурма правительственных зданий, передают армянские СМИ.

Во время обсуждения депутат от блока «Армения» Гегам Манукян задал вопрос о найденном у активистов оружии, указав, что оно было легально. В ответ Вардапетян отметила, что даже законное оружие может использоваться в противоправных целях, если оно является частью общего плана насильственного захвата власти.

Прокуратура считает планы реальными, ссылаясь на многомесячные обсуждения, подтвержденные, в том числе, аудиозаписями. По словам Вардапетян, ни один из задержанных не оспорил подлинность записей, однако экспертиза по ним продолжается.

Она также сослалась на материалы, изъятые при обысках: рукописные записи и другие документы, свидетельствующие, по версии следствия, о намерениях устроить массовые акции устрашения, парализовать транспорт, электроснабжение и доступ к интернету.

Отметим, сегодня же было обсуждено ходатайство прокуратуры о лишении неприкосновенности другого депутата от фракции «Армения», Арцвика Минасяна. Согласно материалам дела, он помог экс-министру обороны Сейрану Оганяну узаконить его особняк на побережье озера Севан.

Напомним, архиепископ Баграт Галстанян и еще 16 человек, были арестованы 25 июня после масштабных обысков и задержаний. Следком сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти.

Галстанян и его соратники обвиняются в «подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти».

Комментируя сообщение Следственного комитета, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы «сорвали «криминально-олигархически-клерикальный» план захвата власти в стране».

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