В Австралии вынесли вердикт женщине, отравившей родственников грибами -ФОТО

Эрин Паттерсон, 50-летняя жительница Виктории, провела воскресный обед, который вошёл в криминальную историю Австралии.

29 июля 2023 года в дом Паттерсон в викторианской глубинке прибыли четверо гостей — ее бывшие родственники Дон и Гейл Паттерсон, сестра Гейл Хизер Уилкинсон и ее муж, местный пастор Ян Уилкинсон.

За столом подали говядину «Веллингтон», но с «авторскими поправками» хозяйки. И уже в течение суток гости начали испытывать сильнейшие симптомы отравления: рвота, диарея, резкое ухудшение состояния.

Вскоре трое из них умерли в больнице, четвертый — Ян — несколько недель провёл в коме, прежде чем чудом выздоровел. Одна из деталей, вызвавших особое внимание: Эрин подавала себе порцию на другой тарелке, а сама позже заявила, что не почувствовала себя плохо, потому что «вызвала рвоту» из-за булимии.

Кроме этого, поначалу Эрин утверждала, что просто случайно добавила в блюдо сушёные грибы, хранившиеся в одном контейнере с магазинными. Однако вскоре её поведение стало казаться всё более подозрительным: она солгала полиции, уничтожила дегидратор, использовавшийся для приготовления еды, и удалила данные с телефонов.

Паттерсон также призналась, что солгала о диагнозе рака, якобы чтобы скрыть намерение сделать операцию по снижению веса.

Следователи установили, что Паттерсон интересовалась бледной поганкой, заходила на сайты с фотографиями этого гриба и бывала в районах, где они были замечены. На одном из её устройств была обнаружена фотография ядовитых грибов на кухонных весах.

Стоит отметить один из самых мрачных моментов дела — удивительное отсутствие мотива, что стало главной линией защиты. Зачем убивать людей, которых называла своей единственной оставшейся семьёй? Ответа так и не прозвучало. Но обвинение уверяло: цепочка лжи, уничтожение улик и поведение Паттерсон после трагедии — всё это указывало на умысел. Её попытки отвести подозрение, включая инсценировку болезни и госпитализацию, только усилили подозрения.

Процесс в Верховном суде штата Виктория длился девять недель. Были заслушаны более 50 свидетелей, включая саму обвиняемую. Прокуроры строили дело на косвенных уликах, цифровой экспертизе и медицинских показаниях. Паттерсон утверждала, что «запаниковала» после инцидента, а уничтожение дегидратора и ложь о грибах объясняла страхом быть обвинённой. Однако присяжные не поверили в версию о трагической случайности.

«Она лгала на лжи, потому что знала, что правда выдаст её», — заявила в прениях прокурор Нанетт Роджерс.

Дело вызвало международный интерес: мрачная, почти театральная история об ужине, после которого выживает только хозяйка, потрясла даже тех, кто далёк от австралийской судебной системы. Журналисты окрестили процесс «одним из самых громких в истории страны». На фоне жутких подробностей особое внимание привлекала личность Паттерсон: обычная жительница небольшого городка, не имевшая криминального прошлого, но, по мнению суда, хладнокровная убийца.

Семьи погибших на оглашении приговора не присутствовали. Их представитель лишь коротко заявил, что комментариев не будет. Теперь Эрин Паттерсон ждёт новый этап — вынесение приговора. За три убийства и одно покушение ей грозит пожизненное заключение.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова