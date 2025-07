Кавер-история Гюнай Бадаловой, чей голос покорил социальные сети и известных артистов - ВИДЕО

В этом интервью 1news.az знакомит читателей с Гюнай Бадаловой - молодой и талантливой исполнительницей, которая сочетает в себе серьёзную профессиональную деятельность в сфере международного сотрудничества и творческую любовь к музыке.

С детства связанная с музыкой, Гюнай обрела популярность в социальных сетях благодаря своим душевным каверам, которые завоевали признание как у зрителей, так и у известных артистов – в интервью 1news.az она рассказала о своём пути, творческих планах и о том, как музыка помогает ей выражать самые важные чувства и переживания.

- Гюнай, расскажите о себе читателям 1news.az?

- Меня зовут Гюнай Бадалова, мне 30 лет. По образованию я международник: окончила бакалавриат и магистратуру в университете АDA, а сейчас работаю в государственном секторе - занимаюсь международным сотрудничеством. Днём я пишу официальные письма, а вечером включаю микрофон, сажусь за пианино и превращаюсь в творческого человека (улыбается).

Музыка всегда была со мной - в детстве я получила уроки игры на фортепиано. Правда, ноты я уже почти забыла, поэтому я больше импровизирую.

- Помните свой первый кавер, который «зашёл»? Что это была за песня и как вы ее записывали?

- Конечно, это момент, который я никогда не забуду! Это было в 2020 году во время Второй Карабахской войны - очень тревожный период для нашей страны. Я переживала всем сердцем и хотела хоть как-то поддержать людей через музыку. Я выбрала песню «Ya Qarabağ, ya ölüm» в исполнении группы Dəyirman (музыка Айтен Исмихановой, слова Озана Арифа). Знала слова этой песни наизусть, пела её с детства, потому что мой отец родом из Зангилана и для меня эта песня всегда была личной.

Я не думала о просмотрах или реакции. Просто захотела спеть от сердца. Даже во время исполнения этого кавера у меня наворачивались слезы. Но то, что произошло после, поразило меня: сама Айтен Исмиханова написала мне и предложила перезаписать песню в студии и даже снять видеоклип. Это стало настоящей честью для меня — внести свой маленький вклад через музыку в такой важный исторический период. Мы сняли профессиональное видео, которое в итоге транслировалось по телевидению и на YouTube.

- Как вам вообще пришла идея петь каверы и выкладывать их в сеть? Это была случайность или осознанный шаг?

- Очень долго стеснялась публиковать своё пение. Хотя завести музыкальную страницу в Instagram я давно хотела, но у меня был страх - а что подумают люди? Но всё изменилось во времена COVID. Именно тогда я задала себе вопрос: «Если не сейчас, то, когда?». И тогда я приняла решение. Да, это был абсолютно осознанный выбор. Я выбрала пойти навстречу тому, что делает меня по-настоящему счастливой. Открыла страницу, начала выкладывать каверы - и меня очень тепло приняла аудитория!

- Была ли реакция самих звёзд на ваши каверы? Кто-то репостил, писал вам, ставил лайк?

- Да! Это одна из моих самых любимых частей - быть замеченной артистами, чьи песни я пою. Это всегда что-то невероятно вдохновляющее. А самым первым, кто репостнул мой кавер, был Мурад Ариф - и я ему бесконечно благодарна за это. Позже мои работы увидели и другие знаменитые артисты: Флора Керимова, Айгюн Казымова, Ильгар Хаял, Тунзаля Агаева, Мири Юсиф, Эльдар Гасымов, Джейхун Самедов, Эльнара Халилова, Чингиз Мустафаев - все они либо репостили, либо комментировали, либо лайкали мои видео.

А знаете, что меня по-настоящему шокировало? Кенан Догулу и Леонид Агутин тоже репостнули мои каверы! Это был момент: «Стоп. Это правда происходит?» Я искренне благодарна всем за все эти моменты.

- Что для вас каверы: способ проявить себя, найти слушателя или это уже стало вашей визитной карточкой?

- Для меня каверы - это всё вместе. Они уже стали неотъемлемой частью моей жизни. Я часто думаю, какие каверы записать, как развивать свою музыкальную подачу, какие планы реализовать… Каверы для меня - не просто перепевки чужих песен. Стараюсь в каждом показать, как я ощущаю музыку, как можно передать её по-другому, как одну и ту же песню можно наполнить совершенно новым эмоциональным содержанием.

- Почему пока нет собственных песен? Не чувствуете в этом потребности или просто ждёте подходящего момента?

- Выкладывала в Instagram несколько своих песен - сама написала тексты и придумала музыку. Но они не на профессиональном уровне и вокал я добавляла сама дома, но это был мой первый опыт. У меня накопилось очень много демо-записей моих песен. В этом году я пообещала себе - хватит ждать, пора действовать.

Сейчас работаем над песней с одним из самых талантливых музыкантов - Джейхуном Самедовым, чья песня «Getmə» буквально потрясла сердца слушателей и собрала более 27 миллионов просмотров на YouTube. Совсем скоро мы представим нашу совместную работу.

- Как вы выбираете песни для каверов, ориентируетесь на тренды или больше на то, что сами любите петь?

- Честно говоря, я выбираю песни по настроению. Услышала, что-то защемило внутри, и я уже знаю: всё, хочу спеть именно её. Иногда, мне хочется спеть тренды - например, «Azizam» Ed Sheeran, «Abracadabra» Lady Gaga, и даже песню «Round and Round» из «Игры в кальмара», под которую Танос и Намгю делают свои легендарные танцевальные движения (улыбается).

Иногда мне хочется просто петь незабываемые шедевры, такие как Queen - «Bohemian Rhapsody», «Fly me to the moon» из репертуара Фрэнка Синатры или хит Akon’а «Lonely». А бывает, что я выбираю классику - песни Рашида Бейбутова или Эльмиры Рагимовой.

- Мечтаете ли вы о большой сцене? Если да, то какой вы её видите: камерный концерт или стадион с тысячами зрителей?

- Конечно, с самого детства я мечтала о большой сцене! Помню, как расставляла перед собой игрушки и пела для них. Всегда мечтала давать концерты для людей - пусть даже камерный, на небольшую аудиторию, человек сто, в уютной обстановке. Для меня это уже было бы исполнением мечты. Я представляю, как пою перед ними, разговариваю, мы смеёмся вместе. Если получится, обязательно когда-нибудь устрою такой концерт.

- А если вас позовут на «Евровидение», поедете? С какой песней могли бы представить страну?

- Если честно, я бы поехала с гордостью и огромной ответственностью. Могла бы представить свою страну с душевной песней, с сильными словами. Потому что динамичные песни - это не совсем моё. Для меня главное - показать свой голос и свои чувства. Что-то в духе таких песен, как «Arcade» Дункана Лоуренса (2019 г.), «Rise Like a Phoenix» Кончиты Вурст (2014 г.) или «It’s My Time» Джейд Ивен (Евровидение 2009 г.).

- Есть ли у вас любимые исполнители, с которыми мечтали бы спеть дуэтом?

-Особо не задумывалась об этом , но, конечно, это была бы огромная честь для меня спеть дуэт с нашими звездами. Если говорить о мировых артистах, то моя мечта - спеть с Эдом Шираном, Coldplay, Сией, Ланой Дель Рей или Бруно Марсом.

- Какая песня для вас оказалась самой сложной из тех, что вы делали каверами, и почему?

- Например, я реально намучилась с кавером на песню «Wasted Love» от JJ - победителя «Евровидения-2025». После 15-го дубля у меня уже болело горло (улыбается). А ещё был «Diva Dance» - знаменитый саундтрек из фильма «Пятый элемент». Там столько вокальных прыжков, и везде нужно точно попадать в ноты. Плюс, я обожаю рэп, и потому делала каверы на треки Эминема «Love the Way You Lie» и «Lose yourself». Мне приходилось переснимать по 15-20 раз, потому что, если я забывала одно слово в куплете, всё - пересъёмка с самого начала.

Мне бывает непросто одновременно петь и правильно играть ноты на пианино, потому что я любитель, а не профессионал. Поэтому я часто ошибаюсь при игре, особенно если песня сложная.

- Как вы относитесь к комментариям под своими видео? Читаете ли их все и как реагируете на критику?

- Да, я очень внимательно читаю все комментарии под своими видео. Обычно их бывает не так много - в среднем 30–40 под каждым кавером, поэтому я читаю каждый и отвечаю всем. Мне невероятно повезло с моей аудиторией - это очень добрые, искренние, поддерживающие люди. Каждый раз, когда я читаю их слова, мне становится теплее на душе.

Но конечно, были и редкие неприятные комментарии - вроде: «Тебе делать нечего?» или «Тоже хочу купить себе 11 тысяч фейковых подписчиков». Одна из самых странных вещей, которую я слышала в свой адрес, была: «Сколько ты заплатила, чтобы занять первое место в песенном конкурсе?» (имеется в виду III студенческий песенный конкурс «Univision» - прим.ред.)

Я абсолютно открыта к здоровой критике. Уважаю, когда кто-то пишет честно: «мне не зашло» или «можно было чуть иначе». Это помогает расти, но к бессмысленным замечаниям нужно относиться с юмором (улыбается).

- О чём вы мечтаете, как артист? Есть ли цель, к которой идёте, помимо лайков и охватов?

- Иногда, особенно в первые годы, когда я только начинала выкладывать каверы, я немного расстраивалась, если реакции было меньше, чем я ожидала. Но потом я говорила себе: «Ты поёшь не ради лайков и комментариев. Ты поёшь, потому что это то, что ты любишь».

Лайки и комментарии - важны для любого музыканта. Но помимо лайков, просмотров и комментариев, моя цель - создавать такую музыку, которая может запасть в сердце слушателя. Ну и конечно же, я стремлюсь к большим сценам, к возможности делиться своей музыкой с ещё большим числом людей. Но самое главное - я хочу, чтобы меня запомнили за мой способ подачи музыки.

