Найдена пара, которой Джастин Тимберлейк объявил пол ребёнка на концерте в Баку - ВИДЕО

На июльском концерте суперзвезды мирового шоу-бизнеса Джастина Тимберлейка в Баку один момент стал самым тёплым событием вечера – певец помог паре раскрыть пол будущего ребёнка, торжественно открыв на сцене конверт со словами: «У вас будет сын!».

Но имена счастливчиков до сегодняшнего дня оставались тайной, и вот теперь они раскрылись - это учительница иностранных языков Нина Захарова и её муж из Санкт-Петербурга.

Н.Захарова поделилась впечатлениями о произошедшем в Баку в Instagram, где опубликовала reels с концерта Дж.Тимберлейка, который сопроводила следующим комментарием: «Трогательный момент на всю жизнь. Джастин Тимберлейк выбрал именно нас из всей толпы за одну единственную паузу на концерте! Это очень символично, так как 12 лет назад у нас с мужем было первое свидание на его концерте в Санкт-Петербурге. Мы не ожидали и очень счастливы. У нас будет мальчик».

Читайте по теме:

Баку танцует под хит Джастина Тимберлейка «Can’t Stop the Feeling» - ВИДЕО

Джастин Тимберлейк покорил Баку: Аншлаг на Олимпийском стадионе, суперхиты и сюрпризы тура Forget Tomorrow - ВИДЕО

Мировые звезды в Баку: Как выступления иностранных артистов работают на имидж Азербайджана и не только - ФОТО - ВИДЕО

Поклонники Джастина Тимберлейка раскритиковали концерт в Стамбуле: Бесконечная очередь, хаос и отсутствие контроля - ВИДЕО

В Стамбуле предотвращён теракт на концерте Джастина Тимберлейка - ВИДЕО

Джастин Тимберлейк выступал в Баку и не только, превозмогая боль: У артиста диагностировано тяжелое заболевание - ФОТО