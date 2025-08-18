Найдена пара, которой Джастин Тимберлейк объявил пол ребёнка на концерте в Баку - ВИДЕО
На июльском концерте суперзвезды мирового шоу-бизнеса Джастина Тимберлейка в Баку один момент стал самым тёплым событием вечера – певец помог паре раскрыть пол будущего ребёнка, торжественно открыв на сцене конверт со словами: «У вас будет сын!».
Но имена счастливчиков до сегодняшнего дня оставались тайной, и вот теперь они раскрылись - это учительница иностранных языков Нина Захарова и её муж из Санкт-Петербурга.
Н.Захарова поделилась впечатлениями о произошедшем в Баку в Instagram, где опубликовала reels с концерта Дж.Тимберлейка, который сопроводила следующим комментарием: «Трогательный момент на всю жизнь. Джастин Тимберлейк выбрал именно нас из всей толпы за одну единственную паузу на концерте! Это очень символично, так как 12 лет назад у нас с мужем было первое свидание на его концерте в Санкт-Петербурге. Мы не ожидали и очень счастливы. У нас будет мальчик».
