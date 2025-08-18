 Найдена пара, которой Джастин Тимберлейк объявил пол ребёнка на концерте в Баку - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Найдена пара, которой Джастин Тимберлейк объявил пол ребёнка на концерте в Баку - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:50 - Сегодня
Найдена пара, которой Джастин Тимберлейк объявил пол ребёнка на концерте в Баку - ВИДЕО

На июльском концерте суперзвезды мирового шоу-бизнеса Джастина Тимберлейка в Баку один момент стал самым тёплым событием вечера – певец помог паре раскрыть пол будущего ребёнка, торжественно открыв на сцене конверт со словами: «У вас будет сын!».

Но имена счастливчиков до сегодняшнего дня оставались тайной, и вот теперь они раскрылись - это учительница иностранных языков Нина Захарова и её муж из Санкт-Петербурга.

Н.Захарова поделилась впечатлениями о произошедшем в Баку в Instagram, где опубликовала reels с концерта Дж.Тимберлейка, который сопроводила следующим комментарием: «Трогательный момент на всю жизнь. Джастин Тимберлейк выбрал именно нас из всей толпы за одну единственную паузу на концерте! Это очень символично, так как 12 лет назад у нас с мужем было первое свидание на его концерте в Санкт-Петербурге. Мы не ожидали и очень счастливы. У нас будет мальчик».

Читайте по теме:

Баку танцует под хит Джастина Тимберлейка «Can’t Stop the Feeling» - ВИДЕО

Джастин Тимберлейк покорил Баку: Аншлаг на Олимпийском стадионе, суперхиты и сюрпризы тура Forget Tomorrow - ВИДЕО

Мировые звезды в Баку: Как выступления иностранных артистов работают на имидж Азербайджана и не только - ФОТО - ВИДЕО

Поклонники Джастина Тимберлейка раскритиковали концерт в Стамбуле: Бесконечная очередь, хаос и отсутствие контроля - ВИДЕО

В Стамбуле предотвращён теракт на концерте Джастина Тимберлейка - ВИДЕО

Джастин Тимберлейк выступал в Баку и не только, превозмогая боль: У артиста диагностировано тяжелое заболевание - ФОТО

Поделиться:
934

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 35 °C

Мнение

Эксперт об ударе РФ по нефтебазе SOCAR в Украине: Несмотря на переговоры в США, ...

Политика

Фархад Мамедов: Россия поднимает уровень напряженности, который не может ...

Общество

Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снимавших неэтичные видео на ...

Lifestyle

Найдена пара, которой Джастин Тимберлейк объявил пол ребёнка на концерте в Баку - ВИДЕО

Новые детали в деле о 520 тыс. долларов: Пользователи соцсетей обсуждают арест Раксаны - ФОТО

Муж арестованной певицы Раксаны попросил помощи у российского посольства - ФОТО

В Сети появились редкие кадры исполнения «Sevgili canan» Муслимом Магомаевым - ВИДЕО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

​​​​​​​Певец Niletto отдыхает в Баку – ВИДЕО

Муж арестованной певицы Раксаны попросил помощи у российского посольства - ФОТО

В России отменена серия концертов Navai

Джиган с детьми знакомится с Баку: От Ичеришехер до Малой Венеции - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Глава Госдепа заявил, что США неинтересны рассказы Путина о «первопричинах» войны

Сегодня, 14:37

Пострадавший во время нападения вооруженных сил Армении на Лачин: Четверо членов нашей семьи погибли во время артобстрела

Сегодня, 14:25

Пезешкиан совершит визит в США

Сегодня, 14:20

Погода на вторник: В Баку ожидается до 35 °C

Сегодня, 14:10

Арестованы лица, проводившие религиозные обряды в общественном месте

Сегодня, 14:00

Тегеран заверили в том, что военные силы третьих стран не будут размещены в регионе - Багаи

Сегодня, 13:55

Эксперт об ударе РФ по нефтебазе SOCAR в Украине: Несмотря на переговоры в США, боевые действия ведутся с еще более высокой интенсивностью

Сегодня, 13:45

Обнародован прогноз погоды на вторник для пляжей Абшерона

Сегодня, 13:32

Фархад Мамедов: Россия поднимает уровень напряженности, который не может остаться без ответа Баку

Сегодня, 13:25

В Баку начала работу новая Детская туберкулёзная больница - ФОТО

Сегодня, 13:10

Найдена пара, которой Джастин Тимберлейк объявил пол ребёнка на концерте в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Минздрав о донорстве крови: «Регулярные доноры на 30–40% реже сталкиваются с инфарктами и инсультами»

Сегодня, 12:40

Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снимавших неэтичные видео на Аллее шехидов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:25

Советник Хаменеи: Война с Израилем или США может начаться в любой момент

Сегодня, 12:05

Новые детали в деле о 520 тыс. долларов: Пользователи соцсетей обсуждают арест Раксаны - ФОТО

Сегодня, 11:55

На светофорах у станции метро «Эльмляр Академиясы» установлены секции для пешеходов - ФОТО

Сегодня, 11:45

В Турции назвали аэропорт Ататюрка подходящим местом для саммита по Украине

Сегодня, 11:38

В Азербайджане принят новый государственный стандарт по борьбе с коррупцией

Сегодня, 11:20

Авария рядом с Бакинским Олимпийским стадионом спровоцировала пробки

Сегодня, 11:05

Дорожная полиция напомнила водителям об опасности использования телефона за рулём

Сегодня, 10:50
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06