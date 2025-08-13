Минздрав предупреждает: В частных клиниках Баку используют нелегальные ботокс и филлеры

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана сообщает, что некоторые частные медицинские учреждения используют препараты для косметологии без официального разрешения на ввоз и документов о качестве.

Речь идёт о ботулотоксине (ботокс), эстетических филлерах (например, на основе гиалуроновой кислоты) и мезопрепаратах (смеси витаминов, аминокислот и пептидов).

Как передает 1news.az, согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики №345 от 18 июля 2024 года, все лекарственные и медицинские средства, включая инъекционные эстетические препараты, могут быть ввезены в страну только после государственной регистрации в Министерстве здравоохранения. Импорт и использование незарегистрированных препаратов запрещены законом.

Эти вещества неизвестного происхождения создают серьёзные риски для здоровья: возможны тяжёлые аллергические реакции, поражения нервной системы и кожи, а также другие серьёзные осложнения. Медицинские и косметологические процедуры должны проводиться только в лицензированных учреждениях и только квалифицированными врачами.

Центр аналитической экспертизы (AEM) рекомендует гражданам:

Обращаться только в те клиники, которые используют официально зарегистрированные продукты.

Остерегаться дешёвых процедур, которые рекламируются в социальных сетях.

Требовать информацию о названии используемого препарата, стране-производителе, а также сертификат соответствия и свидетельство о государственной регистрации.

Незаконные и непрофессиональные процедуры могут нанести серьёзный вред вашему здоровью.

О нарушениях в частных медицинских учреждениях и аптеках можно сообщить следующими способами:

Сектор «Единое окно».

Горячая линия: (012) 596 05 20.

Электронная почта: [email protected].

Официальный сайт: www.pharma.az (раздел «Обращения»).

Поступающие обращения будут рассматриваться на законных основаниях, и при необходимости в соответствующих учреждениях будут проводиться внеплановые проверки.

Читайте по теме:

Косметологи VS проверки: как продолжать свою деятельность в условиях новых требований?

Минздрав Азербайджана о незаконности косметологических услуг в салонах красоты - ВИДЕО

Разрешены ли медицинские процедуры в салонах красоты? - ВИДЕО