 В Шабране задержан наркофермер | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Шабране задержан наркофермер

Фаига Мамедова17:08 - Сегодня
В Шабране задержан наркофермер

В Шабранском районе был задержан человек, который выращивал коноплю на своём приусадебном участке.

Как сообщили APA в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе оперативных мероприятий сотрудники Шабранского районного отдела полиции задержали 49-летнего Яшара Гусейнова, который занимался культивацией наркосодержащих растений.

На приусадебном участке его дома было обнаружено 16 кустов конопли (каннабис) общим весом 12 килограммов, которые он культивировал. Задержанный признался, что выращивал наркосодержащие растения, осуществляя за ними агротехнический уход.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и по решению суда в отношении Я.Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста.

Поделиться:
169

Актуально

Точка зрения

«Президент Трамп - Президент мира»: Что делает американского лидера достойным ...

Xроника

Президент Албании направил поздравительное письмо азербайджанскому лидеру

Политика

В МИД РФ отреагировали на сообщения о возможности поставок оружия из ...

Общество

Посол Украины поблагодарил Азербайджан

Общество

Дикие лисы, содержавшиеся в ресторане, выпущены на свободу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Шабране задержан наркофермер

Минздрав предупреждает: В частных клиниках Баку используют нелегальные ботокс и филлеры

В Баку продолжается строительство новой дороги - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В эти дни в Баку усилится ветер

В БГУ появится новая специальность

TƏBİB о состоянии матери и младенца, родившегося в бакинском метро - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Установлены личности подвергшихся нападению шакала в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

«Самой уродливой собакой в мире» 2025 года стала она - ФОТО

Сегодня, 18:03

В России официально ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp

Сегодня, 17:48

Дикие лисы, содержавшиеся в ресторане, выпущены на свободу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:44

Сирия и Турция заключили военное соглашение

Сегодня, 17:42

Вучич не намерен еще раз баллотироваться на пост президента

Сегодня, 17:10

В Шабране задержан наркофермер

Сегодня, 17:08

Минздрав предупреждает: В частных клиниках Баку используют нелегальные ботокс и филлеры

Сегодня, 16:58

Трамп: «Даже если бы мне бесплатно достались Москва и Ленинград, СМИ назвали бы это плохой сделкой»

Сегодня, 16:55

В Баку продолжается строительство новой дороги - ФОТО

Сегодня, 16:50

Восточный Казахстан и Азербайджан наладят сотрудничество

Сегодня, 16:41

В Баку известный блогер попал в ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

Президент Албании направил поздравительное письмо азербайджанскому лидеру

Сегодня, 16:20

Известного поэта Мамеда Исмаила экстренно госпитализировали

Сегодня, 16:15

Самвел Карапетян анонсировал создание в Армении оппозиционного движения

Сегодня, 16:10

Утверждён план приёма студентов по I группе на следующий учебный год

Сегодня, 16:05

«Президент Трамп - Президент мира»: Что делает американского лидера достойным Нобелевской премии

Сегодня, 16:00

В Азербайджане выявили партию японских напитков с просрочкой и несоответствиями - ФОТО

Сегодня, 15:55

Внутриполитическая ситуация в Армении (август 2025): мир или реванш?

Сегодня, 15:50

В Беларуси на учениях отработают ядерное оружие и «Орешник»

Сегодня, 15:40

В МИД РФ отреагировали на сообщения о возможности поставок оружия из Азербайджана в Украину

Сегодня, 15:30
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06