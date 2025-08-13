В Шабране задержан наркофермер

В Шабранском районе был задержан человек, который выращивал коноплю на своём приусадебном участке.

Как сообщили APA в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе оперативных мероприятий сотрудники Шабранского районного отдела полиции задержали 49-летнего Яшара Гусейнова, который занимался культивацией наркосодержащих растений.

На приусадебном участке его дома было обнаружено 16 кустов конопли (каннабис) общим весом 12 килограммов, которые он культивировал. Задержанный признался, что выращивал наркосодержащие растения, осуществляя за ними агротехнический уход.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и по решению суда в отношении Я.Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста.