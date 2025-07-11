Представитель Азербайджана впервые избран генсеком Международной организации гражданской обороны

10 июля в Баку в рамках 3-й внеочередной сессии Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (ICDO) представитель Азербайджана впервые был избран на должность генерального секретаря этой организации.

Об этом сообщает МИД АР.

Выборы прошли в условиях высокой конкуренции. На пост генсека ICDO, помимо начальника управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Эргюджа Келентерли, претендовали также кандидаты из трех других стран.

Кандидат от Азербайджана, получив поддержку большинства голосовавших стран (23 страны), был избран генеральным секретарем организации.

ICDO - единственная межправительственная организация в сфере гражданской обороны, основной целью которой является защита населения и оказание помощи во время природных и техногенных катастроф, усиление потенциала структур, занимающихся устранением последствий таких бедствий, содействие международному сотрудничеству в данной сфере.

Генеральный секретарь ICDO является высшим должностным лицом организации, представляет ее на международной арене, руководит структурными подразделениями, обеспечивает функционирование Секретариата и отвечает за другие важные направления деятельности.