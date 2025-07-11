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После наводнения в Техасе началась масштабная операция по спасению питомцев - ВИДЕО

First News Media17:14 - Сегодня
После наводнения в Техасе началась масштабная операция по спасению питомцев - ВИДЕО

После разрушительного наводнения в центральной части Техаса группы по защите животных активизировали работу по приему, временному размещению и эвакуации домашних питомцев, оставшихся без крова.

По данным организации Best Friends Animal Society, в результате стихийного бедствия многие животные оказались в уязвимом положении - часть из них потерялась, другие были временно оставлены в зонах эвакуации.

Как сообщил Марк Перальта, руководитель программ Best Friends, приюты, работающие с организацией, начали экстренную эвакуацию около 130 кошек и собак, которые уже находились на попечении. Это было необходимо, чтобы освободить место для поступления новых животных, пострадавших в результате наводнения. Перевезённые питомцы были отправлены в другие регионы страны, где им обеспечат безопасные условия до момента возможного усыновления или возвращения к прежним владельцам.

«Мы знали по опыту предыдущих ЧС, в том числе пожаров в Лос-Анджелесе, что такие ситуации всегда сопровождаются наплывом потерявшихся животных. Поэтому мы начали заранее готовить ресурсы и логистику, чтобы как можно быстрее реагировать», - пояснил Перальта.

Также, по его словам, в условиях катастрофы организация продлевает стандартный срок содержания животных, чтобы увеличить шансы на их возвращение в семьи. «Мы хотим, чтобы у каждого питомца было достаточно времени на то, чтобы его могли найти. Особенно в таких обстоятельствах, когда люди могут быть разобщены со своими животными не по своей вине», - добавил он.

Best Friends призывает жителей страны, особенно в регионах, не затронутых стихийным бедствием, временно приютить животных, чтобы освободить ресурсы для тех, кто ещё нуждается в помощи. Стоит отметить, что при этом каждый случай рассматривается индивидуально: если спустя определённое время хозяин так и не находится, питомец может быть передан на усыновление в новую семью. Организация продолжает оказывать поддержку местным приютам и спасательным службам, а также отслеживает ситуацию с перемещёнными животными, чтобы обеспечить их безопасность и возможное воссоединение с владельцами.

Источник: ABC

Джамиля Суджадинова

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