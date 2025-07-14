«Полон ожиданий»: Пашинян в 6-й раз за 3 года пригласил Макрона в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Пашинян вновь пригласил французского лидера Эммануэля Макрона в Армению: это уже шестой раз за 3 года.

«С большим ожиданием жду возможности принять вас в Армении в этом году с государственным визитом. Примите, пожалуйста, многоуважаемый господин президент, заверения в моем глубоком уважении», - говорится в послании Пашиняна по случаю Дня взятия Бастилии, национального праздника Франции, передают армянские СМИ.

В своем послании премьер Армении отметил, что исторические связи между Арменией и Францией, основанные на общих ценностях и многовековой дружбе имели ключевое значение в развитии межгосударственных отношений двух стран. Пашинян отметил, что тесный политический диалог на высоком уровне и эффективное сотрудничество благодаря «твердой устремленности» Макрона сегодня «переросли в стратегическое партнерство».

«Мы также высоко ценим продолжающуюся важную поддержку дружественной Франции и ваши личные усилия, направленные на установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе», - говорится в послании премьера Армении.

Первый и последний визит президента Франции в Армению был в октябре 2018 года. В 2023 году армянская пресса писала, что Макрон приедет 21 сентября, на День независимости Армении. Но визит сорвался.