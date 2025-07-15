Фархад Мамедов: Жалобы и стоны Велаяти - как показатель нынешнего состояния Ирана

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Советник по международным делам Верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в ходе встречи с министром внутренних дел Пакистана Мухсином Накви в Тегеране пожаловался на Азербайджан.

Обращаясь к главе МВД Пакистана, Велаяти сказал: «У вас тесные отношения с Азербайджаном, однако следует обратить внимание на то, что власти этой страны совершают шаги, идущие вразрез с позицией мусульманских государств. В частности, можно привести пример посредничества между Ахмедом Аш-Шараа и сионистским режимом, а также экспорт нефти в Израиль, когда тот находится на пике репрессий против палестинского народа.

Пакистан имеет полное право задать Азербайджану вопрос о причинах такой политики, не соответствующей взглядам исламского мира».

О чем говорит эта пискливая жалоба старой крысы, которая спасалась от израильских и американских бомб в подвалах, а сейчас вышла наружу и трусливо жалуется на Азербайджан представителю второго уровня Пакистана?!

Перефразирую Эрдогана «nerden nereye?!» («Откуда и куда?!») свалилась иранская дипломатия под руководством в том числе и Велаяти, что у Тегерана не хватает решимости официально оформить ноту протеста в отношении Азербайджана, а это делается на уровне советника Рахбара с представителем Пакистана…

Президент Ирана, легитимный лидер иранского народа - а не эта свора, узурпирующая власть в Иране - не имеет претензий в отношении Азербайджана!

Представитель Пакистана мог бы поинтересоваться, почему это Президент и МИД Ирана не высказались по этому поводу, и зачем Пакистан должен делать это?!

Та ситуация, в которой оказался Иран, является результатом политики Рахбара Хамнеи за все годы правления.

Ну это и ясно, с такими советниками как Велаяти невозможно проводить эффективную внешнюю политику.

Велаяти лучше бы позаботиться, как восстановить контроль над воздушным пространством Ирана. Официальные представители Ирана извещают ICAO заранее о своих перелетах над своей территорией, чтобы не быть уничтоженными со стороны израильских БПЛА…

И какой результат от этой жалобы и извержения желчи трусливой крысы?!

А никакой!!!

Это Азербайджан закупает у Пакистана вооружения на миллиарды и собирается инвестировать, а не наоборот.

Азербайджан будет участвовать в переговорах по Сирии с участием властей Сирии, Турции и Израиля ради безопасности Сирии, обеспечения нормальной жизни в стране, которую Иран эксплуатировал как прокси и был вынужден сдать в течение двух недель.

Удел таких как Велаети - трусливо жаловаться и извергать желчь в отношении Азербайджана, а по теме США, страны, которая атаковала территорию Ирана, заявлять, что готовы на переговоры без предусловий…

И вот это и есть 5-тысячелетняя государственность и искусная персидская дипломатия?!