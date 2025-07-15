Скончался старейший в мире марафонец - ФОТО

Фауджа Сингх, ставший мировым символом упорства, долголетия и несгибаемого человеческого духа, погиб в возрасте 114 лет в результате дорожно-транспортного происшествия в Индии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди возглавил общенациональную церемонию чествования Сингха, назвав его «исключительным спортсменом с невероятной решимостью».

И действительно, это был легендарный бегун. После потери сына и жены, Фаудж переехал в Лондон на закате своей жизни - в возрасте почти 90 лет - он начал бегать. Стоит отметить, что первый марафон он пробежал всего спустя несколько месяцев тренировок, и это стало началом его необычного пути. За свою беговую карьеру Фауджа преодолел девять полных марафонов, став самой настоящей легендой в кроссовках и тюрбане, за что и получил прозвище "Торнадо в тюрбане". Его личный рекорд в 5 часов 40 минут был установлен в Торонто в 2003 году, а восемь лет спустя он вновь вернулся туда, чтобы установить уникальное достижение: стать первым человеком в возрасте старше 100 лет, завершившим марафонскую дистанцию. Тогда, в 2011 году, он пересёк финишную черту за 8 часов 11 минут и 6 секунд.

Фауджа никогда не гнался за рекордами ради славы. Несмотря на то, что он не был признан официально Книгой рекордов Гиннесса из-за отсутствия свидетельства о рождении, он был широко известен как старейший марафонец в мире. И хотя формального титула не было, он получал личное признание: письмо от королевы Елизаветы II с поздравлениями по случаю его 100-летия. В 2012 году он стал одним из факелоносцев Олимпийских игр в Лондоне, а год спустя пробежал свою последнюю официальную дистанцию - 10 километров в Гонконге. Даже после ухода из активного спорта он продолжал вдохновлять людей: выступал на благотворительных мероприятиях, говорил о важности активного образа жизни и служил живым доказательством того, что возраст является лишь цифрой.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова