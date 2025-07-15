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В Баку проходит судебное заседание по уголовному делу Рубена Вардяняна

First News Media13:05 - Сегодня
В Баку проходит судебное заседание по уголовному делу Рубена Вардяняна

В Бакинском Судебном Комплексе началось судебное заседание по уголовному делу Рубена Вардяняна, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям.

Report сообщает, что процесс проходит под председательством судьи Бакинского Военного Суда Зейнала Агаева.

Отметим, что на предыдущем заседании показания давали потерпевшие по делу.

Напомним, что Рубен Вардянян обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (незаконное лишение свободы вопреки нормам международного права), 113 (пытки), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (создание преступного сообщества (организации)), 228 (незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка или ношение оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств), 270-1 (действия, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти и насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований и групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями указанного Кодекса.

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