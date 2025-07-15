Главы МИД ЕС согласуют санкции против 22 россиян

Министры иностранных дел стран ЕС намерены согласовать санкции против 22 граждан России, а также против ряда граждан Молдовы и Ирана, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу министров в Брюсселе, передает ТАСС.

«15 июля утром в Брюсселе мы утверждаем запрет на доступ на европейскую территорию и заморозку активов шести российских судей, ответственных за нарушение свободы слова, 16 россиян, ответственных за дестабилизирующие операции и информационные маневры в Европе», - заявил он.

Кроме того, глава французской дипломатии анонсировал санкции в отношении семи граждан Молдовы, которых обвиняют в «дестабилизирующих операциях» в интересах России, а также против девяти физических и юридических лиц из Ирана, которых обвиняют в убийствах на европейской территории. Министр не уточнил, идет ли речь об одном или нескольких пакетах санкций, однако выразил надежду, что также им удастся согласовать 18-й пакет санкций против РФ в связи с ее войной против Украины.