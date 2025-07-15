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ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией

First News Media10:55 - Сегодня
ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией

Дипломаты на встрече глав МИД стран ЕС 15 июля обсудят вопрос отмены безвизового режима с Грузией на фоне «подавления правящей партией [«Грузинская мечта - Демократическая Грузия»] мирных протестов».

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, приостановка безвизового режима является одним из вариантов оказания давления на Грузию.

При этом отмечается, что ЕС уже несколько месяцев воздерживался от каких-либо действий против «Грузинской мечты», так как столкнулся с противодействием небольшой группы стран ЕС.

Протесты начались в Грузии 28 ноября 2024 года. Первая неделя митингов была наиболее напряженной.

Часть протестующих в Тбилиси использовала пиротехнику против силовиков, те применяли водометы и слезоточивый газ. Столкновения продолжались всю ночь и завершились вытеснением спецназом протестующих с проспекта Руставели.

Поводом для протестов послужило заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех его бюджетных грантов. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.

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