Каллас: США не присоединились к планам ЕС снизить потолок цен на нефть России

США не присоединились к планам ЕС снизить потолок цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

«США пока не присоединились, но даже если США не присоединятся, мы его примем со странами группы семи», - заявила она.

Страны ЕС пытаются договориться о понижении потолка цен до $45 за баррель или о введении гибкого потолка цен, который был бы на 15% ниже рыночной цены на нефть.

По словам Каллас, Евросоюз уже третью неделю «очень близок» к согласованию 18-го пакета санкций против России. «Евросоюз находится очень-очень близко к согласованию 18-го пакета», - сказала она, выразив надежду, что договоренность о санкциях будет достигнута «сегодня или завтра». 23 июня на предыдущей встрече глав МИД ЕС Каллас уже заявляла, что ЕС «очень близок» к соглашению по 18-му пакету.

ЕС и Группа семи с 5 декабря 2022 года ввели потолок цен на нефть из России в $60 за баррель, запретив своим судовладельцам перевозить российскую нефть по контрактам выше этой цены. В результате это привело к формированию флота частных перевозчиков, готовых получать прибыль за перевозку российской нефти по рыночным контрактам, не обращая внимания на западные санкции. ЕС называет эти танкеры «теневым флотом» и вводит санкции против каждого танкера, перевозящего российскую нефть.

Комментируя планы ЕС, вице-премьер России Александр Новак заявил в июне, что Брюссель может установить «хоть 0» - это ни на что не повлияет.

Источник: ТАСС