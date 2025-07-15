Пашинян отказался просить Трампа помочь в освобождении Варданяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался направить письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой о содействии в освобождении бывшего так называемого «госминистра Нагорного Карабаха» Рубена Варданяна, над которым в Баку проходит суд по обвинению в многочисленных преступлениях против Азербайджана.

По информации газеты «Грапарак», влиятельные представители армянской диаспоры в США связались с Джаредом Кушнером, зятем Трампа, и тот убедил президента вмешаться в ситуацию. Через посла США в Армении Лилит Макунц Пашиняну передали предложение направить официальное письмо на имя Трампа. Однако Пашинян отклонил инициативу, сославшись на риск навредить процессу переговоров по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном.