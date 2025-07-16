Пашинян: «Все, что я делаю, - я делаю во имя, а не против церкви»

Для меня и моей семьи Армянская апостольская церковь — священна.

Следовательно, я не могу проводить кампанию против нее. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции, передают армянские СМИ.

По его словам, именно его отношение как последователя ААЦ побудило его к борьбе против явлений, способствующих падению церкви: «Все, что я делаю, — я делаю во имя, а не против церкви».

Отвечая на вопрос о том, не боится ли он, что Бог проклянет его, Пашинян заявил: «Как Бог может проклясть человека, который следует Его слову, и не проклясть тех, кто действует против божественных заветов?».