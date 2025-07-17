Турции заявила о готовности оказать поддержку Сирии

Турция готова оказать поддержку в укреплении обороноспособности Сирии в случае такой просьбы, сообщила газета Sabah со ссылкой на министерство обороны страны.

В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил «болезненными ударами», если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда. Сирийский телеканал Syria TV извещал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34.

«На еженедельной пресс-конференции министерства национальной обороны обсуждались израильские атаки на столицу Сирии Дамаск. Заявив, что эти атаки были явной провокацией, направленной против мира и безопасности в регионе, министерство национальной обороны заявило: «Если нас попросят, мы окажем посильную поддержку в укреплении обороноспособности Сирии и поддержке ее борьбы с терроризмом»,- приводит издание турецкого военного ведомства.