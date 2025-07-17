Число погибших в пожаре в торговом центре в Ираке возросло до 63 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 63 человека погибли в результате пожара в торговом центре в иракской провинции Васит на востоке страны, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство INA.

По данным его источника в Министерстве здравоохранения Ирака, по меньшей мере 40 человек пострадали. Инцидент произошел в городе Эль-Кут.

Глава МВД Ирака Абдель Амир аш-Шаммари распорядился создать специальную комиссию, которая должна будет выяснить причины произошедшего.

10:10

Около 50 человек погибли в результате масштабного пожара в гипермаркете в провинции Васит в Ираке.

Об этом сообщил губернатор провинции Мохаммед Джамиль аль-Майя в четверг, передает Синьхуа.

«Мы потеряли около 50 человек, включая мужчин, женщин и детей в результате пожара. Местные власти начали подавать иски против владельца торгового центра, а также всех причастных. Уполномоченные органы продолжают расследование причин пожара, предварительные результаты будут объявлены общественности в течение 48 часов с соблюдением полной прозрачности», - подчеркнул он.

Полицейское управление Васита объявило о полной мобилизации сил гражданской обороны провинции для тушения пожара в гипермаркете.