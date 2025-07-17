Россия передала Украине еще 1 тыс. тел солдат ВСУ

Россия в продолжение Стамбульских договоренностей передала Украине еще 1 тыс. тел солдат Вооруженных сил Украины, получив в ответ 19 тел погибших российских бойцов.

Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

«В продолжение договоренностей «Стамбула» передали сегодня Украине еще 1 000 тел солдат ВСУ. Получили 19 тел погибших наших бойцов», - сообщил он.